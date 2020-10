Il messaggio d'amore di Scardina a Diletta Leotta, da Ballando con le stelle un altro giro di valzer? (Di domenica 25 ottobre 2020) A "Ballando con le stelle", Daniele Scardina, in arte King Toretto, manda un messaggio trasversale a Diletta Leotta. Ieri sera, Daniele Scardina, ottimo concorrente di "Ballando con le stelle", il dancing show condotto da Milly Carlucci ogni sabato su RaiUno, prima di esibirsi, ha ricordato un grande amore, quello per il nonno scomparso di recente. Il pugile ha usato parole molto tenere e delicate per descrivere il loro rapporto e la sofferenza che prova tutt'ora, poi ha fatto un riferimento all'amore. Generico nelle affermazioni, specifico nel destinatario. Daniele Scardina ha dichiarato: "Per me l'amore è una cosa bellissima e ci credo. Credo ancora nel mio ... Leggi su iltempo (Di domenica 25 ottobre 2020) A "con le", Daniele, in arte King Toretto, manda untrasversale a. Ieri sera, Daniele, ottimo concorrente di "con le", il dancing show condotto da Milly Carlucci ogni sabato su RaiUno, prima di esibirsi, ha ricordato un grande, quello per il nonno scomparso di recente. Il pugile ha usato parole molto tenere e delicate per descrivere il loro rapporto e la sofferenza che prova tutt'ora, poi ha fatto un riferimento all'. Generico nelle affermazioni, specifico nel destinatario. Danieleha dichiarato: "Per me l'è una cosa bellissima e ci credo. Credo ancora nel mio ...

