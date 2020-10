Conte fa quello che può, gestire una débacle. Il corsivo di Arditti (Di domenica 25 ottobre 2020) Governare richiede una dose massiccia di realismo, quindi tutti quelli che Contestano le misure adottate nelle ultime ore dall’esecutivo stentano poi a trovare uno schema di lavoro alternativo. Diciamo dunque la verità una volta per tutte: non esiste un Modello Italia (siamo penultimi per tasso di letalità – cioè numero decessi su numero contagiati – nella classifica dei primi 20 Paesi al mondo per totale positivi, battuti solo dal Messico, fonte Il Sole 24 Ore), siamo tra i Paesi con peggiori previsioni di crollo del Pil su scala mondiale, conosceremo una escalation del debito pubblico che condizionerà i governi dei prossimi 30 anni almeno ed abbiamo sprecato l’occasione dell’estate per rafforzare in modo significativo il nostro sistema sanitario. Detto ciò stanno male anche gli altri, almeno i nostri ... Leggi su formiche (Di domenica 25 ottobre 2020) Governare richiede una dose massiccia di realismo, quindi tutti quelli chestano le misure adottate nelle ultime ore dall’esecutivo stentano poi a trovare uno schema di lavoro alternativo. Diciamo dunque la verità una volta per tutte: non esiste un Modello Italia (siamo penultimi per tasso di letalità – cioè numero decessi su numero contagiati – nella classifica dei primi 20 Paesi al mondo per totale positivi, battuti solo dal Messico, fonte Il Sole 24 Ore), siamo tra i Paesi con peggiori previsioni di crollo del Pil su scala mondiale, conosceremo una escalation del debito pubblico che condizionerà i governi dei prossimi 30 anni almeno ed abbiamo sprecato l’occasione dell’estate per rafforzare in modo significativo il nostro sistema sanitario. Detto ciò stanno male anche gli altri, almeno i nostri ...

borghi_claudio : Per chi non avesse ancora capito. Il momento in cui ho capito che conte NON lavorava per noi. Dal min. 1. Il balbe… - matteosalvinimi : MES, alla fine ci è arrivato anche Conte, dicendo ieri sera quello che la Lega dice da mesi. - borghi_claudio : È fantastico. Visto che ha verificato di non avere i numeri in Parlamento per il MES improvvisamente tutto quello c… - zazoomblog : Conte fa quello che può gestire una débacle. Il corsivo di Arditti - #Conte #quello #gestire #débacle. - LuluwordsFrata : @lasoncini ti seguo e ho letto divertita l'articolo su Conte (non quello di Vieni via con me). Però: le scuole sec… -