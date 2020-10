Chiusura palestre e piscine imminente, conferma dalla bozza del nuovo dpcm? (Di domenica 25 ottobre 2020) Novità importanti quelle del nuovo dpcm in arrivo nella giornata odierna, che dovrebbero fare luce anche sulla situazione inerente la Chiusura di palestre e piscine. La bozza trapelata nella serata di ieri preannuncia una batosta per gli amanti dello sport, che dovranno fare a meno dei centri attrezzati. Una manovra a lungo ipotizzata, e che arriva a una settimana da quello che a tutti gli effetti era inquadrabile come un ultimatum. O si rispettano le norme, o si chiude. E non è chiaro se la Chiusura di palestre e piscine sia frutto di disattenzioni, sebbene i report arrivati da diversi fronti siano stati più che positivi. Numerose le strutture ispezionate nel corso della settimana, e nessuna infrazione ... Leggi su optimagazine (Di domenica 25 ottobre 2020) Novità importanti quelle delin arrivo nella giornata odierna, che dovrebbero fare luce anche sulla situazione inerente ladi. Latrapelata nella serata di ieri preannuncia una batosta per gli amanti dello sport, che dovranno fare a meno dei centri attrezzati. Una manovra a lungo ipotizzata, e che arriva a una settimana da quello che a tutti gli effetti era inquadrabile come un ultimatum. O si rispettano le norme, o si chiude. E non è chiaro se ladisia frutto di disattenzioni, sebbene i report arrivati da diversi fronti siano stati più che positivi. Numerose le strutture ispezionate nel corso della settimana, e nessuna infrazione ...

ShooterHatesYou : Cosa dirà Conte per giustificare la chiusura delle palestre? Dirà di aver mandato quelli dei servizi segreti in inc… - MediasetTgcom24 : Covid, verso lo stop a palestre e piscine e anticipo chiusura dei locali - IlContiAndrea : La chiusura di cinema (peraltro già vuoti) e teatri davvero non me lo saprei spiegare. Follia totale e gente che ri… - GaetanoN86 : Cmq davvero non c'è la fate. I cinema, le palestre, teatri, chiusura dei bar e ristoranti dopo le 18, serve solo a… - Stefano18978 : RT @checovenier: Per giustificare la chiusura delle #palestre dopo aver fatto investire migliaia di euro ai gestori in sanificatori d’aria,… -