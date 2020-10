Pago vince “Tale e Quale Show”

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 24 ottobre 2020) Raiplayè il vincitore della decima edizione di Tale eShow, il programma campione d’ascolti condotto da Carlo Conti che ieri sera ha ottenuto il 19.11% di share conquistando 4.209.000 telespettatori, circa un milione in più rispetto alla concorrenza e nuovamente primo in sovrapposizione tra le 21:50 e le 24.09. Tornando alla “finale”, il cantante sardo era “tale e” a Bruce Springsteen, scatenatissimo sulle note di ‘Dancing in the dark’. Standing ovation per lui dal pubblico in studio e grande apprezzamento anche da parte dei giurati, Loretta Goggi, Giorgio Panariello,nzo Salemme e dal quarto giudice Gabriele Cirilli. E da venerdi prossimo al via il torneo dei Campioni. (Video da Raiplay.it)