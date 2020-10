Il pranzo tra amici si trasforma in un focolaio: 15 positivi (Di sabato 24 ottobre 2020) Volevano semplicemente passare del tempo insieme, invece quell’occasione di convivialità si è trasformata in qualcos’altro. Quindici persone - tra commensali e loro congiunti - sono risultate positive al Covid-19 dopo un pranzo tra amici organizzato nella zona tra Conegliano e Vittorio Veneto. Secondo quanto scrive “il Gazzettino”, l’allarme è scattato quando un invitato, dopo alcuni giorni, si è sentito male ed è andato in ospedale: il tampone ha confermato che si trattava di coronavirus.A quel punto è iniziato il contact tracing sui sui contatti degli ultimi giorni, fino a risalire ai commensali di quel “maledetto” pranzo. In ogni caso, al momento tutte le persone coinvolte nel cluster si trovano in isolamento ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 ottobre 2020) Volevano semplicemente passare del tempo insieme, invece quell’occasione di convivialità si èta in qualcos’altro. Quindici persone - tra commensali e loro congiunti - sono risultate positive al Covid-19 dopo untraorganizzato nella zona tra Conegliano e Vittorio Veneto. Secondo quanto scrive “il Gazzettino”, l’allarme è scattato quando un invitato, dopo alcuni giorni, si è sentito male ed è andato in ospedale: il tampone ha confermato che si trattava di coronavirus.A quel punto è iniziato il contact tracing sui sui contatti degli ultimi giorni, fino a risalire ai commensali di quel “maledetto”. In ogni caso, al momento tutte le persone coinvolte nel cluster si trovano in isolamento ...

Il fatto accaduto in Veneto. A qualche giorno dal pranzo un commensale ha scoperto di essere positivo. Da lì è partito il contact tracing ...

Un pranzo tra amici avvenuto la scorsa settimana tra Conegliano e Vittorio Veneto si è trasformato in un focolaio di coronavirus. L’Ulss di Treviso ha individuato 15 positivi tra le persone che hanno ...

