Covid: Confesercenti, così chiuderemo in 110mila (Di sabato 24 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 24 OTT - Le nuove disposizioni per il contenimento del Covid-19 provocheranno un ulteriore riduzione di circa 5,8 miliardi di euro di consumi delle famiglie e potrebbero causare la ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 24 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 24 OTT - Le nuove disposizioni per il contenimento del-19 provocheranno un ulteriore riduzione di circa 5,8 miliardi di euro di consumi delle famiglie e potrebbero causare la ...

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Le nuove disposizioni per il contenimento del Covid-19 provocheranno un ulteriore riduzione ... A rinnovare l'allarme è la Confesercenti secondo cui nell'ipotesi che le ...

Coronavirus, possibile una nuova stretta: ipotesi di coprifuoco alle 18 | Confesercenti: così chiuderebbero altre 20mila attività

Potrebbero arrivare nel fine settimana le nuove misure anti-Covid. Il premier Conte ha escluso che per ... in modo che i cittadini si muovano solo per studio e lavoro. Ma secondo Confesercenti le ...

