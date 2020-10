Serie A | Sassuolo-Torino 3-3 | spettacolo al “Mapei Stadium” | i granata buttano via i 3 punti

Leggi su mediagol

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Match davvero folle quello che ha aperto la quinta giornata diA:3-3.Al Mapei Stadium sotto una fitta nebbia è andata in scena una delle partite più emozionanti di questa prima parte di stagione. Avanti inel corso del primo tempo grazie alla rete siglate da Linetty, il pari dei padroni di casa porta la firma di Djuricic che al 70' supera Sirigu con uno splendido colpo di tacco sotto porta. Trascorrono pochi minuti e ivanno addirittura avanti due reti: prima il gol di Belotti che si libera bene in area e batte Consigli e poi una botta dall'interno dell'area di Lukic. Ilperò non muore mai e prima la rimette in bilico con una botta terrificante di Chiriches e poi la pareggia con un colpo di testa di Caputo su assist di ...