Napoli polveriera: esplode la protesta nelle strade (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoFumogeni e cori. esplode la protesta a Napoli contro il lockdown nel primo giorno di coprifuoco. Il flash mob era stato rilanciato sui social e così ci sono centinaia di persone in marcia da ogni parte del centro di Napoli vero largo San Giovanni Maggiore all’università Orientale di Napoli. Si incita alla ribellione civile contro l’ipotesi di lockdown avanzata dal governatore De Luca. Ci sono due striscioni in cima al corteo: tu ci chiudi e tu ci paghi, e poi contro De Luca. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoFumogeni e cori.lacontro il lockdown nel primo giorno di coprifuoco. Il flash mob era stato rilanciato sui social e così ci sono centinaia di persone in marcia da ogni parte del centro divero largo San Giovanni Maggiore all’università Orientale di. Si incita alla ribellione civile contro l’ipotesi di lockdown avanzata dal governatore De Luca. Ci sono due striscioni in cima al corteo: tu ci chiudi e tu ci paghi, e poi contro De Luca. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

ParaBellum____ : @fiore_1926 Mi dispiace per i commercianti che avevano organizzato una civile manifestazione di dissenso. Adesso Na… - avoliovincenzo2 : Infatti sto vedendo qualche filmato in diretta proprio dalla polveriera Napoli: il governo farebbe bene dire la ver… - ItsMrGiovi : Con il suo atteggiamento irresponsabile, violento e autoritario De Luca ha buttato una bomba su una polveriera. Giu… - andy_garret : @GuidoCrosetto Non si rendono conto che l'Italia sta diventando una polveriera pronta ad esplodere. Commercianti in… - andy_garret : @HuffPostItalia Bellanova ha ragione ma il suo premier lo sta facendo. Italia una polveriera pronta ad esplodere co… -

