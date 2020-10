Moto contro un pullman: muore centauro di 48 anni (Di venerdì 23 ottobre 2020) Legnano, 23 ottobre 2020 - Uno schianto terribile che non ha lasciato scampo a un uomo di 48 anni. Tutto è avvenuto in una manciata di secondi ieri sera, intorno alle otto e mezza, nella trafficata ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 23 ottobre 2020) Legnano, 23 ottobre 2020 - Uno schianto terribile che non ha lasciato scampo a un uomo di 48. Tutto è avvenuto in una manciata di secondi ieri sera, intorno alle otto e mezza, nella trafficata ...

kumi_talitha : RT @rik_musmeci: @Cambiacasacca @Agenzia_Ansa Esattamente come quella “Morto positivo al covid. L’incidente frontale in moto contro un TIR… - Alessdan1 : Quando si va in moto usiamo il casco. Partiamo da qui, per eventuali prossimi e futuri Aiuti contro il Covid. Piutt… - MarcoBenatti_ : @PiazzapulitaLA7 @CarloCalenda Ovvio la macchina si è messa in moto. Nonostante i giornalai contro, finirà come per… - stefaninilucia1 : Retwitto volentieri,immaginatevi per un momento un Paese,l'Italia,senza difese contro il crimine,senza difesa delle… - Joe911S : @FrancaCini @LucaSucci @markorusso69 @Acidelius @eterea_naive @antonio_bordin @lameduck1960 @Gigadesires… -

Ultime Notizie dalla rete : Moto contro Moto contro pullman: mortale sul Sempione Sempione News Sinistro nelle Marche, scontro auto-moto: una vittima

Contemporaneamente però questa è svoltata a sinistra colpendo la moto, una Ktm Enduro, e scaraventandola fuori strada di svariati metri. - LEGGI ANCHE: Incidente sulla statale 131, auto contro camion: ...

Incidente a Cerreto d’Esi, schianto tra auto e moto: morto un centauro

Mario Novelli è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente a Cerreto d'Esi: l'auto che tentava di sorpassare l'ha urtato violentemente.

Contemporaneamente però questa è svoltata a sinistra colpendo la moto, una Ktm Enduro, e scaraventandola fuori strada di svariati metri. - LEGGI ANCHE: Incidente sulla statale 131, auto contro camion: ...Mario Novelli è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente a Cerreto d'Esi: l'auto che tentava di sorpassare l'ha urtato violentemente.