Farfalla Bianca di Ultimo per l’ultimo saluto a Sara Favia

Risuona Farfalla Bianca di Ultimo al funerale di Sara Favia. La giovanissima Sara ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale e nel giorno dell'Ultimo saluto, i suoi amici hanno voluto dirle addio sulle note di Farfalla Bianca di Ultimo. Le note di Ultimo e le lacrime di amici e parenti in una piazza piena di striscioni per Sara Favia. "Saretta perché ci hai fatto questo", si legge. Poi risuona Farfalla Bianca di Ultimo e volano dei palloncini tra il dolore di tutti. I genitori di Sara la abbracciano nella bara Bianca

Termoli, una farfalla bianca vola in cielo: “Ciao Sara”

«C’è una farfalla bianca che prova a nuotare, ha l’aria di chi sa che il mondo mente, vorrei darle di più di quel che posso dare, farle sentire di più di quel che sente, si posa una farfalla sulla spa ...

