D'Amato: se curva non scende entro 14 giorni rivediamo scenario (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma – "Se nelle prossime due settimane l'incidenza della curva non subira' una diminuzione o una stabilizzazione e' chiaro che andra' rivisto lo scenario. Abbiamo ipotizzato tutte le varie indicazioni, ma significherebbe che il lavoro messo in campo a livello regionale e nazionale non ha dato effetti sperati". Lo ha detto l'assessore alla Sanita' della Regione Lazio, Alessio D'Amato, riferendo sulla situazione Covid 19 in commissione alla Pisana. "Mi auguro che tutte le indicazioni messe in campo a livello regionale e nazionale possano nelle prossime settimane portare a una riduzione di questa curva, che nel Lazio appare in maniera stazionaria negli ultimi giorni." "Abbiamo un quadro, anche a livello nazionale, che ci colloca al quarto o ...

