Covid-19, le soglie da non superare per non finire in lockdown (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo il boom di infetti, a Milano è quasi di nuovo tempo di “lockdown”. A fisarmonica le altre metropoli: la soglia massima di “sopportazione” All’indomani dell’ennesimo “boom” di contagi registrati dai dati della Protezione Civile, la situazione dei decessi e in modo particolare delle terapie intensive è quasi già allo stremo. Giorni fa è diventata … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo il boom di infetti, a Milano è quasi di nuovo tempo di “”. A fisarmonica le altre metropoli: la soglia massima di “sopportazione” All’indomani dell’ennesimo “boom” di contagi registrati dai dati della Protezione Civile, la situazione dei decessi e in modo particolare delle terapie intensive è quasi già allo stremo. Giorni fa è diventata … L'articolo proviene da YesLife.it.

ChiaraCiv : Covid, l'ombra del lockdown su Milano, Roma e Napoli | Indice Rt e terapie intensive: le soglie da non superare - vi__enne : @FreakX19 @bolo_em @Reg_Campania @RegioneUmbria @ustampavda @RegLiguria @RegioneLazio @regionepiemonte Sì. Anche pe… - stepadpv : #COVID__19 #COVID19italia pagheremo caramente il campanilismo di un'Europa mai realmente esistita come Unione? Pagh… - LUCAMARANTO : È sommamente ingiusto essere costretti ad andare in televisione (alle soglie di una campagna elettorale) per denunc… - LDoc84 : @Rota3Anna @Corriere Eh. Aveva una cardiopatia. Non tutti i cardiopatici sono alle soglie del trapasso, magari camp… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid soglie Covid, l'ombra del lockdown su Milano, Roma e Napoli | Indice Rt e terapie intensive: le soglie da non superare TGCOM Coronavirus, Conte: "L'Italia sta meglio di marzo, ma la situazione è critica"

prevedendo la gratuità della cassa integrazione per le imprese che hanno registrato perdite oltre una soglia predeterminata". Rapporti tra governo e regioni "Molte Regioni si sono già attivate per ...

Nuovo Dpcm emergenza Covid, Conte: “Situazione diversa da marzo, ma critica”

È per questa ragione che rifinanziamo con 5 miliardi un nuovo e ulteriore ciclo della cassa integrazione, prevedendo la gratuità della cassa integrazione per le imprese che hanno registrato perdite ...

prevedendo la gratuità della cassa integrazione per le imprese che hanno registrato perdite oltre una soglia predeterminata". Rapporti tra governo e regioni "Molte Regioni si sono già attivate per ...È per questa ragione che rifinanziamo con 5 miliardi un nuovo e ulteriore ciclo della cassa integrazione, prevedendo la gratuità della cassa integrazione per le imprese che hanno registrato perdite ...