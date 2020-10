Neonata abbandonata in ospedale a Palermo: positiva al Coronavirus (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il dramma della Neonata abbandonata dalla madre in ospedale a Palermo: la piccola è positiva al Coronavirus ma sta bene. abbandonata dalla madre all’ospedale di Palermo subito dopo l’esito del tampone, risultato positivo al Coronavirus: una vicenda disarmante quella che viene denunciata in queste ore e che riguarda una Neonata. La mamma della piccola si … Leggi su viagginews (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il dramma delladalla madre in: la piccola èalma sta bene.dalla madre all’disubito dopo l’esito del tampone, risultato positivo al: una vicenda disarmante quella che viene denunciata in queste ore e che riguarda una. La mamma della piccola si …

