MILANO - Samir Handanovic non è preoccupato perché nelle prime 4 giornate di campionato l'Inter ha subito ben 8 gol. Il portiere ha parlato insieme ad Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia ...

YvanGoSlow24 : Comunque handanovic davvero vive in un mondo dove non è mai colpa sua, lui gioca benissimo e i gol subiti sono impa… - Interavengers20 : ???#Handanovic: 'Troppi gol? Non sono preoccupato. Dobbiamo alzare il livello e fare Goal.. ??????????????? Ok su tutto..… - sportli26181512 : Handanovic: «I gol subiti? Non mi preoccupano»: Il portiere dell'#Inter ha parlato alla vigilia dell'esordio in Cha… - internewsit : Handanovic: 'Finché ho voglia starò sempre qui a competere. Gol subiti...' - - Damiano__89 : RT @marifcinter: Handanovic: 'Preoccupati per i troppi gol? Quando un portiere prende 8 gol è sempre preoccupato. Il gol è la vita, sia per… -

Alla vigilia del debutto stagionale in Champions contro il Borussia Moenchengladbach, Samir Handanovic prova a minimizzare il dato dei gol subiti quest'anno dall'Inter. E per quanto riguarda il ...

Inter, Handanovic: "Preoccupa subire tanti gol. Futuro? Sto bene, posso dare tanto"

Seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com. 14.03 - Iniziata la conferenza stampa di Samir Handanovic Sei preoccupato dei troppi gol subiti? - "Quando prendi otto gol per forza lo sei. A prescindere il gol ...

