Guerra legale tra Miguel Bosé e l' ex compagno per la paternità dei quattro figli

Miguel Bosé finisce in tribunale su denuncia del suo ex compagno, lo scultore Nacho Palau. Al centro della causa legale, che si è aperta oggi a Madrid, la paternità dei loro quattro figli: due coppie ...

Miguel Bosé finisce in tribunale su denuncia del suo ex compagno, lo scultore Nacho Palau. Al centro della causa legale, che si è aperta oggi a Madrid, la paternità dei loro quattro figli: due coppie ...Miguel Bosé finisce in tribunale su denuncia del suo ex. La causa, che si è aperta lunedì a Madrid, riguarda il futuro dei loro quattro figli: due coppie di gemelli, nati da due gravidanze surrogate ...