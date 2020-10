“È giusto lodare un uomo solo perché ’dà una mano’ in casa?”: il post di un marito diventa virale (Di martedì 20 ottobre 2020) Se un uomo sbriga le faccende domestiche si sente ancora dire "bravo", come se si trattasse di una generosa concessione Un uomo che stira, lava i piatti o passa l'aspirapolvere non è "bravo" e la sua compagna non è "fortunata" Leggi su it.mashable (Di martedì 20 ottobre 2020) Se unsbriga le faccende domestiche si sente ancora dire "bravo", come se si trattasse di una generosa concessione Unche stira, lava i piatti o passa l'aspirapolvere non è "bravo" e la sua compagna non è "fortunata"

michiamofenice : “È giusto lodare un uomo solo perché ’dà una mano’ in casa?”: il post di un marito diventa virale @mashableitalia - MashableItalia : “È giusto lodare un uomo solo perché ‘dà una mano’ in casa?”: il post di un marito diventa virale… - 19ElenaMaria78 : @1Sanaat Penso che non sia giusto sfruttare il nome di qualcuno per fare soldi senza il suo permesso Può lodare… - GiDiFenza : @Divino_2 due regali, quattro gol mangiati... giusto incazzarsi ma lodare quelli anche no -

Ultime Notizie dalla rete : giusto lodare “È giusto lodare un uomo solo perché 'dà una mano' in casa?” | il post di un marito diventa virale Zazoom Blog Il Fanfullino della Riconoscenza andrà alla comunità ferita dal Covid

«Non ci sembrava giusto far ritirare il premio da chi rappresenta le istituzioni ... come l’atrio dell’ospedale Maggiore di Lodi, in una teca, in memoria della pandemia 2020. In cui tutti i lodigiani ...

Fase 3: titolare palestre Accadueo Milano: "Conte ci ha tagliato gambe, 45% non riaprirà"

"Per il settore del fitness si fa di tutta l'erba un fascio. Finora non ci sono testimonianze di cluster nei centri fitness, se qualcuno non rispetta le norme è giusto punirlo ma farlo con tutti è sba ...

«Non ci sembrava giusto far ritirare il premio da chi rappresenta le istituzioni ... come l’atrio dell’ospedale Maggiore di Lodi, in una teca, in memoria della pandemia 2020. In cui tutti i lodigiani ..."Per il settore del fitness si fa di tutta l'erba un fascio. Finora non ci sono testimonianze di cluster nei centri fitness, se qualcuno non rispetta le norme è giusto punirlo ma farlo con tutti è sba ...