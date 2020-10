Cos’è un interfono e perché potrebbe servirtene uno?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 20 ottobre 2020) L’è un dispositivo di trasmissione e ricezione della voce utilizzato in situazioni o luoghi dove non è possibile comunicare normalmente per impedimenti della compartimentazione, del rumore ambientale o dell’eccessiva distanza. Nello specifico l’è una sorta di “telefono da interni”, da li “inter” (interno) “fono” (telefono), un dispositivo per le comunicazioni a viva voce a piccola distanza utilizzato solitamente fra gli ambienti distesso edificio, tra i locali di una nave o di un aeromobile e tra le diverse vetture di un treno. Inizialmente pensato per luoghi molto grandi come navi da crociera e uffici, fu successivamente sviluppata una versione per limousine, così da mantenere un contatto tra guidatore e passeggero, ma oggi ...