Piercamillo Davigo dovrà lasciare il Csm. Ancora una volta plenum spaccato (Di lunedì 19 ottobre 2020) Piercamillo Davigo dovrà lasciare il Csm tra due giorni, perché andrà in pensione. E, di conseguenza, perderà il diritto a sedere su uno degli scranni di Palazzo dei Marescialli. È la prima volta che accade nella storia dell'istituzione.La decisione è arrivata dopo un plenum fiume, in cui hanno preso la parola a lungo molti dei consiglieri chiamati alla scelta. Una scelta particolarmente complessa, data la scarsità di precedenti. Il confronto è stato lungo, tante le argomentazioni. Alla fine ha prevalso la proposta della Commissione verifica titoli. A esprimersi per la decadenza di Davigo anche il vicepresidente Ermini e i due membri di diritto: il primo presidente e il procuratore generale della Cassazione.

