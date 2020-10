Live – Non è la d’Urso, il racconto choc di Fabrizio Corona: Barbara d’Urso costretta a interrompere (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ieri sera, in collegamento a Live – Non è la d’Urso, Fabrizio Corona avrebbe cercato di spiegare cosa sia successo con la ex moglie Nina Moric. Nei giorni passati, infatti, la showgirl croata aveva reso pubblici degli audio inviati dall’ex marito e una conversazione avuta con suo figlio Carlos. I contenuti hanno fatto discutere tutto il web. Ieri Fabrizio Corona, intervistato da Barbara d’Urso, avrebbe cercato di dare la sua versione dei fatti. E avrebbe dichiarato: Alla luce di quello che ha fatto quella psicopatica da manicomio, quella signora che è stata mia moglie, sono costretto a raccontare la mia parte di questa storia. Quello che è successo lunedì è gravissimo, da parte sua e da parte dell’avvocato, radiato ... Leggi su trendit (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ieri sera, in collegamento a– Non è la d’Urso,avrebbe cercato di spiegare cosa sia successo con la ex moglie Nina Moric. Nei giorni passati, infatti, la showgirl croata aveva reso pubblici degli audio inviati dall’ex marito e una conversazione avuta con suo figlio Carlos. I contenuti hanno fatto discutere tutto il web. Ieri, intervistato dad’Urso, avrebbe cercato di dare la sua versione dei fatti. E avrebbe dichiarato: Alla luce di quello che ha fatto quella psicopatica da manicomio, quella signora che è stata mia moglie, sono costretto a raccontare la mia parte di questa storia. Quello che è successo lunedì è gravissimo, da parte sua e da parte dell’avvocato, radiato ...

