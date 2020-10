Gemma Galgani lascia Uomini e Donne: «Da Tina cose irripetibili» (Di lunedì 19 ottobre 2020) Gemma Galgani lascia Uomini e Donne: potrebbe essere giunto il momento tanto atteso dagli haters della dama torinese. Protagonista ormai quasi irrinunciabile del trono Over – e adesso anche classico – del dating show di Canale 5, la settantenne piemontese potrebbe aver detto addio al salotto di Maria De Filippi. Il motivo? Neanche a dirlo: l’ennesimo battibecco con l’inarrestabile Tina Cipollari. Che tra le due bionde non corra buon sangue è cosa nota, ma pare che nelle ultime registrazioni del programma la situazione sia davvero degenerata. A darne notizia, le anticipazioni del Vicolo delle News. Leggi anche >> Giulia Cavaglia e Francesco Sole i veri motivi dietro la rottura: «Lui uno scroccone» Gemma ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 19 ottobre 2020): potrebbe essere giunto il momento tanto atteso dagli haters della dama torinese. Protagonista ormai quasi irrinunciabile del trono Over – e adesso anche classico – del dating show di Canale 5, la settantenne piemontese potrebbe aver detto addio al salotto di Maria De Filippi. Il motivo? Neanche a dirlo: l’ennesimo battibecco con l’inarrestabileCipollari. Che tra le due bionde non corra buon sangue è cosa nota, ma pare che nelle ultime registrazioni del programma la situazione sia davvero degenerata. A darne notizia, le anticipazioni del Vicolo delle News. Leggi anche >> Giulia Cavaglia e Francesco Sole i veri motivi dietro la rottura: «Lui uno scroccone»...

