Covid, festa con 120 persone: chiusi due ristoranti nel Napoletano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBacoli (Na) – festa in ristorante con 120 invitati: chiusi due locali di Bacoli perché non rispettavano le norme anti-Covid. A darne la notizia è stato lo stesso primo cittadino del comune flegreo, Josi Gerardo Della Ragione. “Non ho parole – spiega il sindaco -. Oggi sono stati chiusi due ristoranti di Bacoli dove, violando ogni tipo di ordinanza, si stavano svolgendo cerimonie. È davvero sconcertante. In una, erano presenti oltre 120 invitati. Centoventi persone. Uno schiaffo, tra l’altro, a tutte quelle attività che, pur subendo un danno economico, stanno rispettando le regole”. Nell’operazione, condotta dai finanzieri coordinati dal comandante Francesco Alloni, sono state sanzionate anche ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBacoli (Na) –in ristorante con 120 invitati:due locali di Bacoli perché non rispettavano le norme anti-. A darne la notizia è stato lo stesso primo cittadino del comune flegreo, Josi Gerardo Della Ragione. “Non ho parole – spiega il sindaco -. Oggi sono statiduedi Bacoli dove, violando ogni tipo di ordinanza, si stavano svolgendo cerimonie. È davvero sconcertante. In una, erano presenti oltre 120 invitati. Centoventi. Uno schiaffo, tra l’altro, a tutte quelle attività che, pur subendo un danno economico, stanno rispettando le regole”. Nell’operazione, condotta dai finanzieri coordinati dal comandante Francesco Alloni, sono state sanzionate anche ...

