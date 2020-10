Brigitte Macron in quarantena (Di lunedì 19 ottobre 2020) Brigitte Macron, la premiere dame di Francia, è un “caso-contatto” al Covid-19. Non ha sintomi ma, come prescrive il protocollo, la consorte del presidente Emmanuel Macron si è messa in quarantena per una settimana. Ne dà notizia il suo entourage. Brigitte Macron, secondo quanto si apprende, è stata in contatto giovedì 15 ottobre con una persona positiva al Covid-19 e con sintomi. Non le sarà possibile quindi essere presente alla cerimonia in memoria dell’insegnante decapitato, mercoledì sera alla Sorbona. Resterà in quarantena e “prenderà precauzioni anche nella sua vita privata”, riferisce il suo entourage. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 ottobre 2020), la premiere dame di Francia, è un “caso-contatto” al Covid-19. Non ha sintomi ma, come prescrive il protocollo, la consorte del presidente Emmanuelsi è messa inper una settimana. Ne dà notizia il suo entourage., secondo quanto si apprende, è stata in contatto giovedì 15 ottobre con una persona positiva al Covid-19 e con sintomi. Non le sarà possibile quindi essere presente alla cerimonia in memoria dell’insegnante decapitato, mercoledì sera alla Sorbona. Resterà ine “prenderà precauzioni anche nella sua vita privata”, riferisce il suo entourage.

HuffPostItalia : Brigitte Macron in quarantena - GazzettaDelSud : #Francia, Brigitte #Macron in isolamento: è entrata in contatto con un positivo al Coronavirus… - SalvatoreMirag7 : RT @HuffPostItalia: Brigitte Macron in quarantena - FatimaCurzio : RT @TgLa7: Francia: Brigitte #Macron in auto-isolamento per contatto Covid - Fiorells69 : RT @HuffPostItalia: Brigitte Macron in quarantena -

Ultime Notizie dalla rete : Brigitte Macron Brigitte Macron in isolamento Corriere del Ticino Francia: Covid, Brigitte Macron in isolamento dopo essere entrata in contatto con persona positiva

Parigi, 19 ott 18:00 - (Agenzia Nova) - Brigitte Macron, la moglie del presidente francese Emmanuel Macron, si è messa in isolamento dopo essere entrata in contatto con una persona positiva al ...

Covid: Brigitte Macron in isolamento

PARIGI, OCT 19 - Brigitte Macron, la premiere dame di Francia, è un "caso-contatto" al Covid-19. Non ha sintomi ma, come prescrive il protocollo, la consorte del presidente Emmanuel Macron si è messa ...

Parigi, 19 ott 18:00 - (Agenzia Nova) - Brigitte Macron, la moglie del presidente francese Emmanuel Macron, si è messa in isolamento dopo essere entrata in contatto con una persona positiva al ...PARIGI, OCT 19 - Brigitte Macron, la premiere dame di Francia, è un "caso-contatto" al Covid-19. Non ha sintomi ma, come prescrive il protocollo, la consorte del presidente Emmanuel Macron si è messa ...