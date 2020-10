Assemblea annuale ANIA, Farina: vogliamo contribuire a rilancio Paese (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) – Per superare la crisi del coronavirus è indispensabile “un cambio di passo non più rinviabile. “, evitando che l’economia italiana “si trasformi in un moltiplicatore di assistenzialismo improduttivo”. Lo ha affermato la Presidente dell’ANIA, Maria Bianca Farina, aprendo l’Assemblea annuale dell’associazione delle compagnie assicurative, sottolineando che “vanno riattivati i polmoni produttivi della nostra economia per rimettere in moto il circuito virtuoso: investimenti, occupazione, produzione, spesa”.E’ necessario “mettere mano a riforme di sistema che rivedano in profondità alcuni meccanismi regolatori e siano in grado di imprimere una svolta e una trasformazione decisa al Paese. Prima ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) – Per superare la crisi del coronavirus è indispensabile “un cambio di passo non più rinviabile. “, evitando che l’economia italiana “si trasformi in un moltiplicatore di assistenzialismo improduttivo”. Lo ha affermato la Presidente dell’, Maria Bianca, aprendo l’dell’associazione delle compagnie assicurative, sottolineando che “vanno riattivati i polmoni produttivi della nostra economia per rimettere in moto il circuito virtuoso: investimenti, occupazione, produzione, spesa”.E’ necessario “mettere mano a riforme di sistema che rivedano in profondità alcuni meccanismi regolatori e siano in grado di imprimere una svolta e una trasformazione decisa al. Prima ...

Agenzia_Ansa : La presidente dell'Ania, Maria Bianca Farina, all'Assemblea annuale dell'associazione: 'No finanziamenti a pioggia,… - TulliaAurelio : RT @aniaufficiale: Oggi all'Auditorium della Conciliazione di #Roma l'appuntamento annuale con l'Assemblea #ANIA. ??Diretta streaming dalle… - aniaufficiale : RT @Agenzia_Ansa: La presidente dell'Ania, Maria Bianca Farina, all'Assemblea annuale dell'associazione: 'No finanziamenti a pioggia, no fa… - aniaufficiale : RT @Agenzia_Ansa: Farina all'Assemblea annuale di Ania: 'Vogliamo contribuire al rilancio del Paese'. Conte: 'Serve un nuovo patto pubblico… - CinziaGuada : RT @Agenzia_Ansa: Farina all'Assemblea annuale di Ania: 'Vogliamo contribuire al rilancio del Paese'. Conte: 'Serve un nuovo patto pubblico… -