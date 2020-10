Anticipazioni Uomini e Donne, puntata 19 ottobre 2020: scatta un bacio, delusione per Beatrice (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi pomeriggio a tenere banco saranno ancora una volta le vicende del trono over, in particolar modo quelle della dama Roberta Di Padua. Quest’ultima sta conoscendo assieme alla collega Carlotta Savorelli il cavaliere campano Michele Dentice, molto bello e corteggiato. I due sono usciti e si sono scambiati un bel bacio; tra l’altro, per uscire con Roberta, Michele ha annullato all’ultimo l’appuntamento con Carlotta (senza peraltro dirle la verità, bensì facendole credere di essere stanco). Ha portato Roberta nello stesso ristorante dove doveva portare Carlotta, che ovviamente non ha gradito affatto la cosa. Alla fine Michele vedrà solo Roberta, mentre la Savorelli si ritira. Si passa quindi al trono classico e in particolar ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nelladiin onda oggi pomeriggio a tenere banco saranno ancora una volta le vicende del trono over, in particolar modo quelle della dama Roberta Di Padua. Quest’ultima sta conoscendo assieme alla collega Carlotta Savorelli il cavaliere campano Michele Dentice, molto bello e corteggiato. I due sono usciti e si sono scambiati un bel; tra l’altro, per uscire con Roberta, Michele ha annullato all’ultimo l’appuntamento con Carlotta (senza peraltro dirle la verità, bensì facendole credere di essere stanco). Ha portato Roberta nello stesso ristorante dove doveva portare Carlotta, che ovviamente non ha gradito affatto la cosa. Alla fine Michele vedrà solo Roberta, mentre la Savorelli si ritira. Si passa quindi al trono classico e in particolar ...

