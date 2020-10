Sulla forca torna una donna, negli Usa non accadeva da 67 anni (Di domenica 18 ottobre 2020) Per la prima volta in 67 anni gli Stati Uniti giustizieranno una donna. A salire sul patibolo, in Indiana l′8 dicembre prossimo, sarà Lisa Montgomery che nel 2004 strangolò una donna incinta nel Missouri per poi aprirne il grembo e rapire il feto. I suoi avvocati hanno sempre detto che la donna soffre di psicosi e danni cerebrali dovuti alle percosse subite da piccola.L’ultima donna ad essere giustiziata dal governo Usa era stata Bonnie Heady, morta in una camera a gas nel Missouri nel 1953: insieme al fidanzato alcolista e tossicodipendente, aveva rapito e ucciso Bobbie Greenlease, il figlio di appena 6 anni e avuto in tarda età da un ricco magnate automobilistico di Kansas City, un altro delitto che lasciò sotto shock ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 18 ottobre 2020) Per la prima volta in 67gli Stati Uniti giustizieranno una. A salire sul patibolo, in Indiana l′8 dicembre prossimo, sarà Lisa Montgomery che nel 2004 strangolò unaincinta nel Missouri per poi aprirne il grembo e rapire il feto. I suoi avvocati hanno sempre detto che lasoffre di psicosi e dcerebrali dovuti alle percosse subite da piccola.L’ultimaad essere giustiziata dal governo Usa era stata Bonnie Heady, morta in una camera a gas nel Missouri nel 1953: insieme al fidanzato alcolista e tossicodipendente, aveva rapito e ucciso Bobbie Greenlease, il figlio di appena 6e avuto in tarda età da un ricco magnate automobilistico di Kansas City, un altro delitto che lasciò sotto shock ...

