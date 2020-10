SBK Gara2 Estoril 2020 | Davies saluta Ducati con una vittoria

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 18 ottobre 2020) Chazcon ladididel mondiale SBK. Kawasaki conquista il titolo costruttori.in testa e caduta di Rea Alla partenza scatta benissimo Razgatlioglu davanti ae Gerloff. Grande lotta per il quarto tra Van der Mark, Rea e Redding, con il sei volte campione del mondo che alla fine del primo giro occupa quella quarta posizione. Al secondo girosorpassa Razgatlioglu e passa in testa alla gara. Al terzo giro caduta per Gerloff in curva 7 mentre era in terza posizione. Davantiinizia a guadagnare decimi su Razgatlioglu, il quale deve iniziare a guardarsi le spalle dal ritorno di Rea. La stagionedi Rea ...