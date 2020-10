Jacinda Ardern ha vinto le elezioni in Nuova Zelanda (Di sabato 17 ottobre 2020) Sarà confermata prima ministra dopo aver ottenuto quasi il 50 per cento dei voti, un risultato storico influenzato dalla gestione dell'epidemia Leggi su ilpost (Di sabato 17 ottobre 2020) Sarà confermata prima ministra dopo aver ottenuto quasi il 50 per cento dei voti, un risultato storico influenzato dalla gestione dell'epidemia

you_trend : ???? Elezioni generali in #NuovaZelanda (scrutinio al 48,3%) Labour 49,9%, 65 seggi National 26,4%, 35 seggi Verdi 7… - Corriere : Nuova Zelanda, Ardern trionfa su Collins: alle urne con le tartine e senza mascherina - giuseppedeiaco : RT @christianrocca: Mentre in Italia si delirava di Conte punto di riferimento fortissimo di tutti i progressisti, a marzo su @linkietsa sc… - etiamomnes : RT @christianrocca: Mentre in Italia si delirava di Conte punto di riferimento fortissimo di tutti i progressisti, a marzo su @linkietsa sc… - rumba15342942 : RT @christianrocca: Mentre in Italia si delirava di Conte punto di riferimento fortissimo di tutti i progressisti, a marzo su @linkietsa sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Jacinda Ardern Nuova Zelanda, Jacinda trionfa su Judith: alle urne con le brioche al formaggio (e senza mascherina) Corriere della Sera Nuova Zelanda, Jacinda trionfa su Judith: alle urne con le brioche al formaggio, e senza mascherina,

Mondo - Un plebiscito per la quarantenne premier uscente che ha sconfitto il coronavirus. I laburisti potrebbero governare da soli. Conservatori sconfitti: a Judith Collins non è bastata la promessa ...

Nuova Zelanda: elezioni, Ardern ampiamente in testa

(ANSA) - WELLINGTON, 17 OTT - La premier uscente della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, è largamente in testa nelle elezioni che si sono tenute ...

Mondo - Un plebiscito per la quarantenne premier uscente che ha sconfitto il coronavirus. I laburisti potrebbero governare da soli. Conservatori sconfitti: a Judith Collins non è bastata la promessa ...(ANSA) - WELLINGTON, 17 OTT - La premier uscente della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, è largamente in testa nelle elezioni che si sono tenute ...