Parigi | decapitato un professore Aveva mostrato le vignette di Maometto in classe

Un professore di storia è stato decapitato in una banlieue di Parigi, l'assalitore, un 18enne, lo avrebbe aggredito e ucciso perché aveva mostrato le caricature di Maometto in classe.

