Omicidio Sacchi | Anastasiya risponde ai genitori di Luca | “Nessuna storia con Princi”

Leggi su dire

(Di venerdì 16 ottobre 2020) ROMA – “Tra me e Giovanni Princi non c’e’ mai stato niente. C’e’ stata solo una semplice amicizia nata dopo l’amicizia tra il mio fidanzato e lui. Ero attaccatissima al mio fidanzato. La mia vita era con lui”. A parlare, chiedendo la parola per una dichiarazione spontanea al termine dell’udienza nel processo per la morte di Luca Sacchi, e’ Anastasiya Kylemnyk, la fidanzata del personal trainer ucciso con un colpo di pista la notte tra il 23 e il 24 ottobre dello scorso anno davanti ad un pub in zona Colli Albani a Roma. Per omicidio volontario, sono imputati nel processo Valerio Del Grosso, Paolo Pirino e Marcello De Propris. Sul banco degli imputati anche Armando De Propris accusato di aver fornito l’arma del delitto.