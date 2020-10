Monza, auto prende fuoco in un box: intervento dei pompieri nella notte (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un'auto in fiamme in un box. E' successo nella notte a Monza dove intorno alla una di venerdì 16 ottobre sono intervenuti i vigili del fuoco. L'allarme è scattato in via Meda, dove le fiamme hanno ... Leggi su monzatoday (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un'in fiamme in un box. E' successodove intorno alla una di venerdì 16 ottobre sono intervenuti i vigili del. L'allarme è scattato in via Meda, dove le fiamme hanno ...

Incendio questa notte, a Monza, in un box di via Meda 48. Un’auto, all’interno di un garage al primo piano interrato, ha preso fuoco. E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per domare ...

Gli infermieri brianzoli a Montecitorio

Ieri gli infermieri del Nursind di Monza e Brianza sono stati a Roma, in piazza Montecitorio, per rivendicare i bisogni dei professionisti e la necessità di valorizzare il loro lavoro. La manifestazio ...

Incendio questa notte, a Monza, in un box di via Meda 48. Un'auto, all'interno di un garage al primo piano interrato, ha preso fuoco. E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per domare ...