Licenziamento disciplinare e reintegro: come funziona e quando si ottiene (Di venerdì 16 ottobre 2020) Abbiamo già parlato più volte di rapporti di lavoro e Licenziamento, ricordando le norme che attengono ai diritti e doveri del datore di lavoro e del dipendente. Qui di seguito vogliamo affrontare una questione pratica che sicuramente interesserà molti di coloro che lavorano in modo subordinato: che cosa succede in caso di Licenziamento illegittimo? quali sono le tutele che può azionare il lavoratore in ipotesi di Licenziamento disciplinare non adeguatamente fondato e motivato? Dobbiamo infatti ricordare che anche la contestazione disciplinare può non essere sorretta da valide motivazioni e, nel nostro Paese, ben sappiamo che la legge non riconosce all’azienda la totale libertà di licenziare il personale, anche in assenza di una giustificazione. Vediamo ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 16 ottobre 2020) Abbiamo già parlato più volte di rapporti di lavoro e, ricordando le norme che attengono ai diritti e doveri del datore di lavoro e del dipendente. Qui di seguito vogliamo affrontare una questione pratica che sicuramente interesserà molti di coloro che lavorano in modo subordinato: che cosa succede in caso diillegittimo? quali sono le tutele che può azionare il lavoratore in ipotesi dinon adeguatamente fondato e motivato? Dobbiamo infatti ricordare che anche la contestazionepuò non essere sorretta da valide motivazioni e, nel nostro Paese, ben sappiamo che la legge non riconosce all’azienda la totale libertà di licenziare il personale, anche in assenza di una giustificazione. Vediamo ...

Teleconsulspa : Licenziamento disciplinare, legittimo il controllo occulto della prestazione tramite soggetti interni… - alessio_pal : @FA958179 @thewaterflea Rischiano anche disciplinare fino a licenziamento ......e ci vai con avvocato a tue spese.... - CoronaRusty : @MKRockBlock @cremino01 No. Non gli viene retribuito il periodo di mutua e riceverà una sanzione disciplinare dopo… - Teleconsulspa : Licenziamento disciplinare, la legittimità prescinde dalla sussistenza del danno per il datore… - rizzi_armando : @LaPrimaManina No, so' scemi. Se dovrebbero fa' a murta da soli. Ci sono gli estremi per una sanzione disciplinare.… -

Ultime Notizie dalla rete : Licenziamento disciplinare Licenziamento disciplinare: l'audizione può essere chiesta anche dopo le giustificazioni scritte Il Quotidiano Giuridico Cassa integrazione Covid, il viceministro Misiani: "Chi la userà non potrà licenziare"

Il viceministro dell'Economia spiega che la disciplina della Cig Covid resta ... la maggioranza si scontra sul tema del blocco dei licenziamenti e del suo prolungamento, il viceministro dell ...

Cosa rischia dipendente che offende e fa commenti negativi sul proprio capo o azienda su Facebook

Commenti negativi online sul capo, cosa rischia il dipendente? Un dipendente che utilizza i social media o i post online per molestare, minacciare o intimidire i colleghi può ess ...

Il viceministro dell'Economia spiega che la disciplina della Cig Covid resta ... la maggioranza si scontra sul tema del blocco dei licenziamenti e del suo prolungamento, il viceministro dell ...Commenti negativi online sul capo, cosa rischia il dipendente? Un dipendente che utilizza i social media o i post online per molestare, minacciare o intimidire i colleghi può ess ...