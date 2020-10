I lapsus di Giuseppe Conte

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Facciamo un gioco: immaginiamo di voler imparare a comunicare le nostre idee in modo efficace e di voler promuovere nelle persone che ci ascoltano comportamenti sani e virtuosi e, perché no, anche un pizzico di serenità e buonumore, che oggi soprattutto possono far bene. Per poterci esercitare nell’uso virtuoso del linguaggio possiamo prendere in considerazione un modello eccellente per imparare come si fa, oppure un modello pessimo, per scoprire che cosa, invece, non si fa e non si deve mai fare. Iniziamo da un modello pessimo, il nostro Presidente del Consiglioche, quando si tratta di fare annunci importanti, dà il meglio di sé. Fede, speranza e nessuna leadership Pescando fra le sue varie mirabolanti dichiarazioni, possiamo trovare perle come “non cadremo nel baratro”, usata per tranquillizzare gli ...