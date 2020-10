Giulia De Lellis rivela: “È tutto vero!” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Giulia De Lellis in queste ore è tornata protagonista in rete, non tanto per il gossip che solitamente riguarda la sua vita privata, ma per un un’aggressione che ha subito a Milano. L’influencer ha condiviso sul suo account social cosa è accaduto, e ha anche spiegato di non aver parlato subito solo perché gli inquirenti stavano facendo le indagini. La De Lellis ha confermato di stare bene e di non aver subito danni particolari, ha anche spiegato cosa è accaduto confermando l’aggressione, rumors che circolava da giorni in rete nonostante lei non avesse detto niente in merito: “Ho letto un articolo in cui si parlava di una brutta aggressione che avrei subito a Milano, alla quale avrebbero assistito persone che invece di aiutarmi erano impegnate a fare foto. Per quanto riguarda ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 16 ottobre 2020)Dein queste ore è tornata protagonista in rete, non tanto per il gossip che solitamente riguarda la sua vita privata, ma per un un’aggressione che ha subito a Milano. L’influencer ha condiviso sul suo account social cosa è accaduto, e ha anche spiegato di non aver parlato subito solo perché gli inquirenti stavano facendo le indagini. La Deha confermato di stare bene e di non aver subito danni particolari, ha anche spiegato cosa è accaduto confermando l’aggressione, rumors che circolava da giorni in rete nonostante lei non avesse detto niente in merito: “Ho letto un articolo in cui si parlava di una brutta aggressione che avrei subito a Milano, alla quale avrebbero assistito persone che invece di aiutarmi erano impegnate a fare foto. Per quanto riguarda ...

