"Ecco la situazione!". Elisa Isoardi, la conferma a 24 ore da 'Ballando con le stelle' (Di venerdì 16 ottobre 2020) Elisa Isoardi sta lavorando duramente per farsi trovare pronta al prossimo appuntamento di 'Ballando con le stelle'. Ma, come spesso è accaduto in questa sfortunata edizione del programma condotto da Milly Carlucci, non sono mancati problemi anche stavolta. La donna ha infatti annunciato di avere alcune problematiche fisiche, in particolare alla sua caviglia. Ha anche postato un'immagine che ha testimoniato una situazione spiacevole, che avrebbe voluto evitare assolutamente. La conduttrice televisiva è andata immediatamente dai fisioterapisti per cercare di risolvere subito questo fastidio, che rischia altrimenti di causarle un disagio non da poco. "E fisio sia" ha scritto, oltre ad aggiungere: "Ecco la situazione attuale". Successivamente ha voluto dire altro soffermandosi sul grande lavoro svolto ...

