Conte: “Il derby porta difficoltà maggiori, ma vale sempre tre punti. Ci saranno molte rotazioni” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Alla vigilia del derby di Milano, in conferenza stampa ha parlato il tecnico dell’Inter Antonio Conte. I nerazzurri si preparano al derby della Madonnina con qualche assenza in più del previsto a causa degli stop dovuti al coronavirus: “Il derby porta difficoltà maggiori, cerchiamo di fare bene in tutte le partite, ogni singola vittoria vale sempre tre punti. Domani affronteremo un Milan forte che sta viaggiando bene sulla scia del finale della scorsa stagione. Nazionali? Gli ultimi a rientrare sono stati quelli dal Cile, che sono arrivati ieri sera. Ma se fai bene in nazionale arrivi con il morale più alto. Avessi avuto la possibilità di scegliere, avrei preferito avere un giorno in più ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 ottobre 2020) Alla vigilia deldi Milano, in conferenza stampa ha parlato il tecnico dell’Inter Antonio. I nerazzurri si preparano aldella Madonnina con qualche assenza in più del previsto a causa degli stop dovuti al coronavirus: “Ildifficoltà, cerchiamo di fare bene in tutte le partite, ogni singola vittoriatre. Domani affronteremo un Milan forte che sta viaggiando bene sulla scia del finale della scorsa stagione. Nazionali? Gli ultimi a rientrare sono stati quelli dal Cile, che sono arrivati ieri sera. Ma se fai bene in nazionale arrivi con il morale più alto. Avessi avuto la possibilità di scegliere, avrei preferito avere un giorno in più ...

NicolaPorro : I dati svelano il flop del modello italiano sbandierato da #Conte e l’inutilità del lockdown. Ecco alcuni numeri ra… - NicolaPorro : Soldi europei, questua femminista e un #Conte in vena di promesse impossibili. Il Ruggito del giovedì di… - ricpuglisi : Essendo il sedicente governo 'dei cittadini', il governo Conte non vuole dare la colpa a se stesso, ma ad (altri) cittadini. #COVID19italia - Ultron65 : RT @riktroiani: Per essere presente ad un funerale, il Premier #Conte ha lasciato l'Euro Consiglio e ha delegato la #Merkel a rappresentare… - NOPDM5SLEGA : RT @marioimprota11: Se non fermiamo Conte, il pd ed il m5s di questo paese non resterà nulla. E non basterà fermarli ma occorrerà impedire… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Il SNAI – Serie A: Lazio-Inter, fiducia a ConteAllianz Arena indigesta al Napoli, Juve avanti Fortune Italia