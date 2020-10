Tele-tribuni in cerca di poltrone. Ecco perché Giletti, Sgarbi, Porro & C. sparano sul governo. La faziosità ripagata con le candidature (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tutti parlano di Roma come città ingestibile, impossibile da governare, foriera di catastrofi politiche e via cantando. Purtuttavia le elezioni a sindaco di Roma interessano molti personaggi noti, cosa che non accadrebbe se il “teorema della ingovernabilità” fosse vero. E la lista dei contendenti vip si allunga ogni giorno di più. Vittorio Sgarbi si candida per il centrodestra a sindaco al grido: “Musei gratis, ingresso alle 10 nelle scuole ed eliminazione di tutte le forme repressive verso il cittadino per fare cassa, come gli autovelox”. Ci manca solo la promessa della scarpa sinistra di partenopea memoria e siamo a posto. Altri rumors riguardano Massimo Giletti, conduttore di Non è l’Arena su La7, sempre per il centrodestra. Il giornalista Televisivo in scadenza di contratto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tutti parlano di Roma come città ingestibile, impossibile da governare, foriera di catastrofi politiche e via cantando. Purtuttavia le elezioni a sindaco di Roma interessano molti personaggi noti, cosa che non accadrebbe se il “teorema della ingovernabilità” fosse vero. E la lista dei contendenti vip si allunga ogni giorno di più. Vittoriosi candida per il centrodestra a sindaco al grido: “Musei gratis, ingresso alle 10 nelle scuole ed eliminazione di tutte le forme repressive verso il cittadino per fare cassa, come gli autovelox”. Ci manca solo la promessa della scarpa sinistra di partenopea memoria e siamo a posto. Altri rumors riguardano Massimo, conduttore di Non è l’Arena su La7, sempre per il centrodestra. Il giornalistavisivo in scadenza di contratto ...

Tutti parlano di Roma come città ingestibile, impossibile da governare, foriera di catastrofi politiche e via cantando. Purtuttavia le elezioni a sindaco di Roma interessano molti personaggi noti, ...

