Immuni, problemi anche a Bologna: “Ausl non chiede i codici ai cittadini” (Di giovedì 15 ottobre 2020) BOLOGNA – Dopo il Veneto starebbero spuntando problemi con Immuni anche a Bologna, dove gli addetti al contact tracing dell’Ausl “non chiedono il codice identificativo dell’app. Così non può funzionare”. A lanciare l’allarme è Arcangelo Macedonio, coordinatore di +Europa Bologna, che riporta segnalazioni e “informazioni spiacevoli” ricevute “da molti giorni”, ma anche “esperienze dirette”. In questo modo, spiega Macedonio, “abbiamo constatato che nessun operatore del servizio d’igiene pubblica addetto al contact tracing nella provincia di Bologna sta chiedendo il codice identificativo del’app Immuni alle persone risultate positive”. Leggi su dire (Di giovedì 15 ottobre 2020) BOLOGNA – Dopo il Veneto starebbero spuntando problemi con Immuni anche a Bologna, dove gli addetti al contact tracing dell’Ausl “non chiedono il codice identificativo dell’app. Così non può funzionare”. A lanciare l’allarme è Arcangelo Macedonio, coordinatore di +Europa Bologna, che riporta segnalazioni e “informazioni spiacevoli” ricevute “da molti giorni”, ma anche “esperienze dirette”. In questo modo, spiega Macedonio, “abbiamo constatato che nessun operatore del servizio d’igiene pubblica addetto al contact tracing nella provincia di Bologna sta chiedendo il codice identificativo del’app Immuni alle persone risultate positive”.

