Covid, consigliere comunale positivo: tensione nel Vesuviano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giuseppe Vesuviano (Na) – Un consigliere comunale di San Giuseppe Vesuviano, comune del Napoletano, è positivo al Covid: sale l'apprensione nel Vesuviano. A renderlo noto è stato il primo cittadino di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano. "Saverio Carillo, è risultato positivo al Covid19 – spiega il primo cittadino –. So di non ledere la sua privacy e che lui stesso si è già attivato per favorire il tracciamento di tutti i suoi contatti stretti". L'articolo proviene da Anteprima24.it.

