Covid, l'Ostello della Caritas "don Luigi Di Liegro" chiude i battenti: 23 positivi su 80 ospiti

L'Ostello "Don Luigi Di Liegro" della Caritas di Roma chiude i battenti. Causa coronavirus. La struttura nei pressi della Stazione Termini ha sospeso l'attività ordinaria per garantire la sicurezza degli ospiti, degli operatori e dei volontari. La scorsa settimana – informa la Caritas – sono stati ricoverati 5 ospiti per sospetto Covid. E si è attivato, in collaborazione con la Asl, un sistema di tracciamento dei contatti. Al momento nell'ostello sono presenti 80 ospiti, di cui 23 risultati positivi al tampone Covid-19.

