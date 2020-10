Vitalizio, 2 su 5 dei senatori chiamati a decidere sul taglio li incasseranno a fine legislatura. Chi sono i componenti del Consiglio di garanzia (Di martedì 13 ottobre 2020) Giudici e beneficiari allo stesso tempo. A decidere sul ricorso contro la reintroduzione dei vitalizi appena presentato dalla segretaria generale del Senato, saranno i cinque senatori che fanno parte del Consiglio di garanzia. Sconosciuto ai più, si tratta di un organo di Palazzo Madama che funziona come una corte d’appello rispetto alle decisioni della commissione Contenziosa, la stessa che nel giugno scorso ha annullato il taglio del privilegio per circa 700 ex senatori. I membri sono nominati a inizio legislatura dalla seconda carica dello Stato fra i senatori esperti di materie giuridiche, amministrative o di diritto del lavoro. Il presidente in carica è l’ex fedelissimo di Berlusconi (oggi vicino a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Giudici e beneficiari allo stesso tempo. Asul ricorso contro la reintroduzione dei vitalizi appena presentato dalla segretaria generale del Senato, saranno i cinqueche fanno parte deldi. Sconosciuto ai più, si tratta di un organo di Palazzo Madama che funziona come una corte d’appello rispetto alle decisioni della commissione Contenziosa, la stessa che nel giugno scorso ha annullato ildel privilegio per circa 700 ex. I membrinominati a iniziodalla seconda carica dello Stato fra iesperti di materie giuridiche, amministrative o di diritto del lavoro. Il presidente in carica è l’ex fedelissimo di Berlusconi (oggi vicino a ...

