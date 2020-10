Toto | Alex Timbers regista del film animato tratto dal libro di Michael Mopurgo

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Saràildel, che racconterà la storia del Mago di Oz dalla prospettiva del simpatico cagnolino.: The Dog-Gone Amazing Story of the Wizard of Oz, ilscritto daMorpurgo, diventerà unmusicale prodotto da Warner Bros. Il progetto, annunciato nel mese di gennaio, sembra ora avere uncoinvolto nella sua realizzazione:. Il lungometraggio è stato scritto da John August e racconterà la storia del simpatico, il fedele compagno di avventure di Dorothy, raccontando la storia del Mago di Oz da una prospettiva nuova. ...