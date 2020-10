Nuovo dpcm, mascherine raccomandate anche in casa con persone non conviventi (Di martedì 13 ottobre 2020) Continuano ad emergere nuovi dettagli relativi al Nuovo dpcm che nelle prossime ore sarà varato dal Governo per contrastare il costante aumento di casi di Covid-19 in Italia. In particolar modo, la bozza finale del decreto prevede una stretta importante riguardo l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. L’utilizzo delle mascherine infatti “è fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi”. Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) Continuano ad emergere nuovi dettagli relativi alche nelle prossime ore sarà varato dal Governo per contrastare il costante aumento di casi di Covid-19 in Italia. In particolar modo, la bozza finale del decreto prevede una stretta importante riguardo l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. L’utilizzo delleinfatti “è fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorieall’interno delle abitazioni private in presenza dinon”.

