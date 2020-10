No Man's Sky ed i suoi mondi vulcanici trasformati in metropoli grazie all'ingegno di alcuni giocatori (Di martedì 13 ottobre 2020) Lava e vulcani sono una nuova opzione per chi esplora i mondi di No Man's Sky e nonostante queste zone siano pericolose c'è chi, unendo le forze, è riuscito a costruire una metropoli meravigliosa. Sei giocatori hanno collaborato sinergicamente in modo da creare edifici futuristici e addirittura Mordor, il dominio del Signore degli Anelli.Nonostante l'ambiente ostile e la lava che danneggia costruzioni e materiali, i sei giocatori sono riusciti passo passo a creare diversi edifici non senza prima un minimo di studio del mondo su cui sono atterrati. I costruttori di questo Mordor digitale, NirwanaSAO, ERburroughs, JCHysteria, Chongsparks, Drizzleditch e Telepath, hanno preparato e testato le loro idee per circa un'ora prima di immergersi completamente nel gioco. In seguito, hanno trascorso tre giorni a ... Leggi su eurogamer (Di martedì 13 ottobre 2020) Lava e vulcani sono una nuova opzione per chi esplora idi No Man's Sky e nonostante queste zone siano pericolose c'è chi, unendo le forze, è riuscito a costruire unameravigliosa. Seihanno collaborato sinergicamente in modo da creare edifici futuristici e addirittura Mordor, il dominio del Signore degli Anelli.Nonostante l'ambiente ostile e la lava che danneggia costruzioni e materiali, i seisono riusciti passo passo a creare diversi edifici non senza prima un minimo di studio del mondo su cui sono atterrati. I costruttori di questo Mordor digitale, NirwanaSAO, ERburroughs, JCHysteria, Chongsparks, Drizzleditch e Telepath, hanno preparato e testato le loro idee per circa un'ora prima di immergersi completamente nel gioco. In seguito, hanno trascorso tre giorni a ...

Lava e vulcani sono una nuova opzione per chi esplora i mondi di No Man's Sky e nonostante queste zone siano pericolose c'è chi, unendo le forze, è riuscito a costruire una metropoli meravigliosa. Sei ...

