Milik: «Ho fatto le visite con la Roma ma andava tutto bene» (Di martedì 13 ottobre 2020) Milik conferma che il suo mancato passaggio alla Roma non è legato all’esito delle visite mediche a cui si era sottoposto per il club giallorosso. Nel corso dell’intervista rilasciata a SportoweFakty, Arkadiusz Milik è tornato anche sulla vicenda relativa alle visite mediche effettuate per la Roma confermando che non c’erano stati problemi. visite MEDICHE – «Ho fatto le visite è vero, ma andava tutto bene. Il club ha rilasciato anche un annuncio su questo argomento. Tuttavia non vorrei commentare a quale squadra ero più vicino. Sarei rimasto in Italia». MANCATA CESSIONE – «Affinché il trasferimento ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 ottobre 2020)conferma che il suo mancato passaggio allanon è legato all’esito dellemediche a cui si era sottoposto per il club giallorosso. Nel corso dell’intervista rilasciata a SportoweFakty, Arkadiuszè tornato anche sulla vicenda relativa allemediche effettuate per laconfermando che non c’erano stati problemi.MEDICHE – «Holeè vero, ma. Il club ha rilasciato anche un annuncio su questo argomento. Tuttavia non vorrei commentare a quale squadra ero più vicino. Sarei rimasto in Italia». MANCATA CESSIONE – «Affinché il trasferimento ...

RaffoSarnataro : @MarcoDiMaro @FinallySisa La Juventus ha fatto pressione su Milik per risparmiare sul prezzo d'acquisto l'anno pros… - sportli26181512 : Milik: 'Ho fatto le visite mediche con la Roma e andava tutto bene. Poi...': Arek Milik, attaccante di proprietà de… - romanewseu : #Milik: “Ho fatto le visite con la Roma e andava tutto bene. Poi non è stato trovato l’accordo con il #Napoli”… - zHenjo_SJF : 'Caro #Milik, qualche gol l'hai fatto e nessuno lo dimentica, ma hai passato più tempo in infermeria che in campo e… - siamo_la_Roma : ?? Ha parlato #Milik ?? “Ho fatto le visite mediche con la Roma e andava tutto bene” ???? Le sue dichiarazioni… -