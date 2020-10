Mafia | i commercianti denunciano | 20 arresti per racket a Palermo Il boss al neomelodico | “Fatti il tatuaggio con Falcone e Borsellino”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 ottobre 2020) Per anni sono stati in silenzio e hanno pagato il pizzo. Ma ie gli imprenditori del quartiere Borgo Vecchio asi sono ribellati ale hanno denunciato le estorsioni dei mafiosi. Le denunce hanno portato, nella mattinata di martedì 13 ottobre, all’arresto da parte dei carabinieri di 20 esponenti della famiglia mafiosa di Borgovecchio, tra, gregari ed esattori del clan. Le estorsioni, aggravate dal metodo mafioso, sono state ricostruite dagli investigatori nell’indagine della procura Distrettuale Antidi. Ventidue in totale le estorsioni accertate finora, sei consumate e 16 tentate, che venivano perpetrate ai danni die imprenditori operanti nel territorio di competenza della famiglia mafiosa, ...