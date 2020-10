Vrenna pres Crotone | “Per battere la Juve servirà un’impresa | per salvarci un miracolo”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Intervistato da Tutto.com, ilidente del, Giovanni, ha parlato della difficile gara che attende i suoi, sabato sera, allo Scida, contro lantus. Queste le sue parole: “Per uscire indenni da un match del genere servirà un’ima. Sembrerà strano, ma io spero che i ragazzi ripetano la gara contro il Sassuolo. Il 4-1 subito può dare un’idea di una squadra allo sbando, ma non è così. Quando parliamo dintus parliamo sempre di una corazzata. Della squadra che domina in Italia da 9 anni a questa parte. Ronaldo a parte, ci sono diversi giocatori da temere, per esempio Dybala, ammesso che giochi. Il fatto che Pirlo sia alla sua prima esperienza non deve ingannare. Lui è stato un ...