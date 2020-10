Tom Cruise ai Fori Imperiali per le riprese di Mission:Impossible 7: l’attore saluta i fan in pausa sul set (Di lunedì 12 ottobre 2020) Proseguono a Roma le riprese del settimo episodio di Mission Impossible, dove già nei giorni scorsi l’attore Tom Cruise aveva dato spettacolo con azioni spettacolari (e senza controfigura). Questa volta l’attore di Hollywood è stato immortalato dalle telecamere in una scena decisamente meno pericolosa. Tom Cruise si infatti fermato a salutare fotografi e fan durante una pausa sul set L'articolo Tom Cruise ai Fori Imperiali per le riprese di Mission:Impossible 7: l’attore saluta i fan in pausa sul set proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Proseguono a Roma ledel settimo episodio di, dove già nei giorni scorsi l’attore Tomaveva dato spettacolo con azioni spettacolari (e senza controfigura). Questa volta l’attore di Hollywood è stato immortalato dalle telecamere in una scena decisamente meno pericolosa. Tomsi infatti fermato are fotografi e fan durante unasul set L'articolo Tomaiper ledi7: l’attorei fan insul set proviene da Il Fatto Quotidiano.

(Agenzia Vista) Roma, 12 ottobre Tom Cruise saluta i fan durante le riprese di Mission Impossible sui Fori Imperiali Continuano le riprese di Mission Impossible 7 nella Capitale. L'attore protagonista ...

Una Nissan Gt-R per correre dietro a Tom Cruise per le strade di Roma

Per le riprese del nuovo film della serie "Mission impossibile" con l'attore americano la produzione ha scelto una Nissan Gt-R per montare la ...

