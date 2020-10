Tabellone Atp San Pietroburgo 2020: Daniil Medvedev testa di serie numero 1 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il Tabellone e tutti gli accoppiamenti dell’Atp 500 di San Pietroburgo, in programma dal 12 al 18 ottobre 2020. La testa di serie numero 1 è Daniil Medvedev che esordirà contro il francese Gasquet. Nella parte bassa spiccano i nomi di Stan Wawrinka, Andrey Rublev e Denis Shapovalov, testa di serie numero 2. Nessun italiano presente nel main draw dopo il ritiro di Jannik Sinner, fermato da dei disturbi allo stomaco. Ecco il Tabellone di San Pietroburgo: (1) Medvedev vs Gasquet LL vs Opelka (WC) Safiullin vs Q Lopez vs (7) Coric (4) Khachanov vs Duckworth (WC) Karatsev b Sandgren 7-5 3-6 7-5 Bublik vs McDonald Q vs (6) Raonic (8) ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ile tutti gli accoppiamenti dell’Atp 500 di San, in programma dal 12 al 18 ottobre. Ladi1 èche esordirà contro il francese Gasquet. Nella parte bassa spiccano i nomi di Stan Wawrinka, Andrey Rublev e Denis Shapovalov,di2. Nessun italiano presente nel main draw dopo il ritiro di Jannik Sinner, fermato da dei disturbi allo stomaco. Ecco ildi San: (1)vs Gasquet LL vs Opelka (WC) Safiullin vs Q Lopez vs (7) Coric (4) Khachanov vs Duckworth (WC) Karatsev b Sandgren 7-5 3-6 7-5 Bublik vs McDonald Q vs (6) Raonic (8) ...

