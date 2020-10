Quattro scenari per un autunno con il virus (Di lunedì 12 ottobre 2020) AGI - Quattro scenari possibili per l'evoluzione autunnale dell'epidemia di Covid in Italia: da quello con una bassa incidenza a quello, il quarto, in cui la situazione è praticamente sfuggita di mano, l'indice Rt è sopra 1,5 e nel giro di un mese, un mese e mezzo i servizi sanitari rischiano di andare in forte sofferenza. Sono le previsioni contenute nel documento redatto da ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità dal titolo 'Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale'. Il report focalizza una serie di variabili (la trasmissibilità del virus nelle scuole, nei luoghi di lavoro, l'impatto della mobilità, ma anche il grado di accettazione delle misure da parte della popolazione e ... Leggi su agi (Di lunedì 12 ottobre 2020) AGI -possibili per l'evoluzione autunnale dell'epidemia di Covid in Italia: da quello con una bassa incidenza a quello, il quarto, in cui la situazione è praticamente sfuggita di mano, l'indice Rt è sopra 1,5 e nel giro di un mese, un mese e mezzo i servizi sanitari rischiano di andare in forte sofferenza. Sono le previsioni contenute nel documento redatto da ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità dal titolo 'Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo-invernale'. Il report focalizza una serie di variabili (la trasmissibilità delnelle scuole, nei luoghi di lavoro, l'impatto della mobilità, ma anche il grado di accettazione delle misure da parte della popolazione e ...

