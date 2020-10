Juve | le stime di Intesa | -113 mln nel 2021 | pareggio nel 2022

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Bilancioancora fortemente influenzato dall’emergenza Covid, con un ritorno all’equilibrio a livello di conto economico già nel. Sono queste lediSan Paolo in un nuovo studio dedicato allantus, dopo la pubblicazione dei conti al 30 giugno 2019 da parte della società bianconera. Nel dettaglio, per la stagione 2020/21… L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio e Finanza

Sono queste le stime di Intesa San Paolo in un nuovo studio dedicato alla Juventus, dopo la pubblicazione dei conti al 30 giugno 2019 da parte della società bianconera. Nel dettaglio, per la stagione ...